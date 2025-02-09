بعد بايدن.. ترامب يعتزم حرمان بلينكن وساليفان من الوصول إلى المعلومات السرية

وكالات

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقييد وصول وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي السابق جيك ساليفان إلى المعلومات السرية، وفقا لروسيا اليوم.

واتخذ القرار بشأن بلينكن على خلفية نشاطه في الحملة، التي تضمنت محاولات فاشلة لإثبات تورط روسيا في قضية الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن.

كما أن المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، والمدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، اللذين تعاملا في السابق مع قضايا ضد ترامب، قد يفقدان إمكانية الوصول إلى المعلومات السرية أيضا.

وفي السابع من فبراير، قيد الرئيس الأمريكي وصول سلفه جو بايدن إلى المعلومات السرية، وكتب على منصة "إكس": "جو أنت مطرود".