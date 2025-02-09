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مصرع 41 شخصًا في حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة بالمكسيك

02:28 ص الأحد 09 فبراير 2025

الشرطة المكسيكية

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وكالات

أعلنت حكومة ولاية تاباسكو بالمكسيك، أن 41 شخصا لقوا حتفهم في حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة في جنوب البلاد.

وقالت السلطات المحلية، إن الحافلة كانت تقل 48 شخصا عندما اصطدمت بالشاحنة مما أدى إلى مقتل 38 راكبا وسائقي الحافلة والشاحنة، وفقا لسكاي نيوز.

وأظهرت صور أن الحافلة احترقت بالكامل بعد أن التهمتها النيران في أعقاب التصادم ولم يتبق سوى بقايا الهيكل المعدني.

وقال مصدر أمني في ولاية باباسكو طلب عدم الكشف عن هويته: "تم انتشال 18 جثة فقط لكن هناك الكثير من المفقودين"، مضيفا أن جهود البحث لا تزال مستمرة.

وقالت شركة تشغيل الحافلات تورز أكوستا في منشور على فيسبوك، إنها تتعاون مع السلطات لمعرفة ما حدث وما إذا كانت الحافلة تسير في حدود السرعة المسموح بها وقت وقوع الحادث.

وأفادت التقارير، أن الحافلة كانت في رحلة بين كانكون وتاباسكو.

وقال أوفيديو بيرالتا رئيس بلدية كومالكالكو، وهي بلدة في تاباسكو، "نولي انتباهنا للسلطات الاتحادية وسلطات الولاية للمساعدة في أي شيء تطلبه".

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