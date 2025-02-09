فكر إقصائي معادي للسلام.. الأردن يرفض تصريحات إسرائيل ويتضامن مع السعودية

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، التصريحات الإسرائيلية المعادية لحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم، والدعوات المغرضة لتهجيرهم لإقامتها على الأراضي السعودية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن "الحكومة الإسرائيلية تواصل سياساتها وتصريحاتها الاستفزازية التي تمس بسيادة الدول وقواعد القانون الدولي".

وشدد على رفض الأردن المطلق لهذه التصريحات الاستفزازية والتي تعكس فكرا إقصائيا تحريضيا معاديا للسلام وتدفع نحو مزيدٍ من التصعيد في المنطقة".

وأكد "وقوف الأردن الكامل وتضامنه مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة إدانة واستنكار هذه التصريحات غير المسؤولة.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية لن تنجح في تغطية حقيقة أن استمرار الاحتلال وخرق حقوق الشعب الفلسطيني أساس الصراع في المنطقة.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقه في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي لن يتحقق الأمن والسلام والاستقرار من دونها.

وشدد السفير القضاة على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية المحتلة والتي تكرس الاحتلال عبر الاقتحامات الخطيرة والمتواصلة والاستيطان ومصادرة أراضي الفلسطينيين.

كان نتنياهو، قد صرح في لقاء مع قناة إسرائيلية من واشنطن أول أمس، أن السعودية بإمكانها إقامة الدولة الفلسطينية على أراضيها فهم لديهم "الكثير من الأراضي"، في تعليق منه على تمسك المملكة بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.