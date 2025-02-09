إقالة وزير بسبب رسائل مُسيئة عبر تطبيق "واتساب" في بريطانيا

وكالات

أقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وزير دولة وعلق عضويته في حزب العمال الحاكم بسبب إرساله رسائل اعتبرت مسيئة عبر تطبيق واتساب، وفقا لسكاي نيوز.

واعتذر آندرو جوين، الذي كان وزير دولة للصحة، عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي بعد تقرير لصحيفة ميل أون صنداي، أفاد أنه أرسل رسائل عبر تطبيق واتساب تتضمن إهانة للناخبين وأعضاء آخرين في البرلمان.

وقال جوين: "أشعر بالأسف الشديد إزاء تعليقاتي التي تعرضت لإساءة تقدير شديدة وأعتذر عن أي إساءة تسببت فيها".

وأضاف: "أتفهم تماما القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء والحزب، ورغم حزني الشديد لإيقافي، فإنني سأدعمهما بكل السبل الممكنة".

وقال متحدث باسم الحكومة، إن ستارمر مصمم على الالتزام بمعايير عالية للسلوك في المناصب العامة، مضيفا: "لن يتردد في اتخاذ إجراء ضد أي وزير لا يفي بهذه المعايير، كما فعل في هذه الحالة".

وفاز حزب العمال بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي جرت في يوليو الماضي، لكن استطلاعات الرأي تظهر أن شعبيته تراجعت منذ ذلك الحين.