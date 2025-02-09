عبد العاطي يؤكد محورية دور الشباب المصري في رسم مستقبل الوطن

وكالات

التقي د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء السبت، شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

استعرض عبد العاطي ثوابت السياسية الخارجية المصرية والتحديات الجسيمة غير المسبوقة التي تواجهها مصر في محيطها الاقليمي، مؤكداً في هذا الصدد على قدرة السياسة الخارجية المصرية الرشيدة على التفاعل مع المستجدات الجيوسياسية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة مع الحفاظ على ثوابتها ومبادئها، مبرزا في هذا السياق التزام مصر بمبدأ الاتزان الاستراتيجي.

كما استعرض عبد العاطي مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود مصر في التصدي لها دعما لأمن واستقرار المنطقة وبما يحافظ على الأمن القومي المصري، مشددا على أن وزارة الخارجية وكافة أجهزة الدولة تعمل على إعلاء المصالح الوطنية والتغلب على هذه التحديات.

وشدد عبد العاطي على محورية دور الشباب المصري في رسم مستقبل الوطن والدفاع عن مصالحه، مما يتطلب متابعته للمستجدات والتسلح بالثقافة والعلم والتكنولوجيا الحديثة وتطوير ذاته لمواكبة متطلبات العصر ومواجهة تحدياته.