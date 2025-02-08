الشرطة الأمريكية: اتهام شخصين بقتل جندية في تينيسي

كلاركسفيل، تينيسي - (أ ب)

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم السبت، اتهام شخصين بجريمة قتل جندية في منشأة فورت كامبل تم طعنها حوالي 70 مرة العام الماضي.

وقالت إدارة شرطة كلاركسفيل في بيان صحفي، إنه تم اتهام صوفيا روداس، 35 عاما، بجريمة قتل من الدرجة الأولى والتلاعب بالأدلة في مقتل الجندية من الدرجة الأولى بالجيش الأمريكي كاتيا دوينياس أجويلار، 23 عاما.

وتم العثور على جثة أجويلار بمنزلها في مدينة كلاركسفيل بولاية تينيسي في مايو.

وذكرت الشرطة أنه تم اتهام زوج أجويلار، رينالدو ساليناس كروز بالتلاعب بالأدلة في مقتلها، وتم احتجاز ساليناس كروز، 40 عاما، وروداس على خلفية اتهامات اتحادية غير مرتبطة ببضعها البعض، وتم نقلهما إلى كلاركسفيل أمس الجمعة، ولم يرد محاموهما في القضايا الاتحادية على مكالمات اليوم على الفور.

ولم يتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالاتهامات على الفور.

والتحقت دوينياس أجويلار، التي تنحدر من مدينة ميسكيت في تكساس، بالجيش في 2018 وجاءت بعد عام إلى فورت كامبل، التي تقع على حدود ولايتي تينيسي- كنتاكي.