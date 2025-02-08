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زيلينسكي يحذر من تعزيز روسيا لقواتها العسكرية لمواصلة الحرب بأوكرانيا

11:47 م السبت 08 فبراير 2025

فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتعزيز القوة العسكرية الروسية لمواصلة الحرب ضد أوكرانيا.

وقال زيلينسكي عبر منصة "إكس" "تقارير الاستخبارات تؤكد أن روسيا تشكل فرقا جديدة وتطور منشآت جديدة للإنتاج العسكري"، وأضاف: "سيستمر تعاونهم مع كوريا الشمالية في التوسع.. موسكو أيضا تنشر تقنيات الحرب الحديثة في المنطقة، خاصة تقنيات الطائرات المسيرة".

وأوضح: "هذا يعني شيئا بسيطا واحدا.. بوتين يتهيأ ليس للمفاوضات ولا للسلام، بل لمواصلة الحرب وليس فقط ضد أوكرانيا"، وأشار زيلينسكي إلى أنهم الآن يزيدون جيشهم بأكثر من مئة ألف جندي.

وقال زيلينسكي إن كل دولة في أوروبا يجب أن تعزز دفاعاتها، ولم يكن من الواضح ما هي المعلومات التي يشير إليها زيلينسكي بشأن تعزيز القوات الروسية.

وأوضح أنه يمكن لأوكرانيا أن تشارك نتائجها، وأضاف أنه يتم التواصل مع الشركاء من خلال قنوات الاستخبارات بالفعل.

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