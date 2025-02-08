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رئيس البرلمان العربي يُرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

11:22 م السبت 08 فبراير 2025

رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي

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القاهرة – (أ ش أ)

رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بصدور المرسوم الرئاسي بالجمهورية اللبنانية بتشكيل الحكومة الجديدة، معربًا عن تطلعه لنيل التشكيلة الحكومية الجديدة ثقة مجلس النواب اللبناني.

وأكد رئيس البرلمان العربي - في بيان صدر مساء اليوم السبت - أن تشكيل الحكومة الجديدة بالجمهورية اللبنانية يمثل خطوة مهمة نحو بدء مرحلة جديدة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني العزيز، ويحفظ لدولة لبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

وأعرب "اليماحي" عن دعم البرلمان العربي الكامل للجمهورية اللبنانية خلال المرحلة المقبلة، متمنيًا للحكومة الجديدة السداد والتوفيق في المهام الموكلة إليها.

هذا المحتوى من

Asha

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البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
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