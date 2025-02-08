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الصليب الأحمر يعبّر عن "قلق بصورة متزايدة" بشأن ظروف الإفراج عن الأسرى

11:05 م السبت 08 فبراير 2025

صفقة تبادل الأسرى

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جنيف - (د ب أ)
حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من "قلقها المتزايد" بشأن الظروف التي واجهها الأسرى الإسرائيليون أثناء الإفراج عنهم، بعد ساعات من إفراج حركة حماس عن ثلاثة رجال.
وقالت الهيئة التي يقع مقرها في جنيف: "إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قلقة بصورة متزايدة إزاء الظروف المحيطة بعمليات الإفراج.. نحث جميع الأطراف، بما في ذلك الوسطاء، على تحمل مسؤولية ضمان أن تتم عمليات الإفراج المستقبلية بصورة كريمة وفي ظل خصوصية".
وصدر البيان بعدما استعرض مقاتلو حماس الأسرى الثلاثة، وهم إلياهو شرابي وأور ليفاي وأوهاد بن آمي، أمام حشد من السكان بوسط غزة قبل أن يتم الإفراج عنهم اليوم السبت.
وتم اقتياد الرجال للتحدث في مكبر صوت على منصة قبل أن يتم تسليمهم إلى الصليب الأحمر.

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