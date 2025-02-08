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كندا: سنتواصل مع ولايات أمريكية لإقناع ترامب بالتخلي عن الرسوم

10:58 م السبت 08 فبراير 2025

كندا

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أوتاوا - (د ب أ)

قالت وزيرة التجارة الكندية ماري إنج، إن كندا ستستمر في محاولة إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن خطط الرسوم الجمركية جزئيا من خلال التواصل مع الولايات الأمريكية التي تتمتع بعلاقات تجارية كبيرة مع جارتها الشمالية.

وأضافت في مقابلة مع بلومبرج اليوم السبت خلال زيارة إلى بروكسل: "هذه الولايات التي تقوم بأعمال تجارية لها علاقات قوية مع كندا، وقد قمنا بهذا العمل لأنه من المهم أن نكون على تواصل مع هؤلاء الشركاء التجاريين على مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي".

وأضافت: "من المهم حقا أن يصل الأمريكيون أنفسهم إلى استنتاج مفاده أن الرسوم الجمركية ستجعل الحياة أكثر تكلفة بالنسبة للأمريكيين".

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