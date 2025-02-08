إيران: خامنئي قال لن نتفاوض مع أمريكا والأمر انتهى

وكالات

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن "المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قال لن نتفاوض مع الولايات المتحدة والأمر انتهى".

وأضاف قاليباف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب نزع سلاح إيران بالكامل وهذا مرفوض.

وأمس الجمعة، قال خامنئي إن التجربة أثبتت أن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة خطوة "ليست ذكية أو حكيمة أو مشرفة".

وأوضح أن التفاوض مع واشنطن لن يؤثر على حل المشكلات في إيران، مضيفًا "قدمنا تنازلات سخية في الاتفاق النووي لكن الأمريكيين لم يلتزموا به وألغاه الرئيس دونالد ترامب".

كما أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن تجربة الاتفاق النووي أثبتت عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها ولن تسمح طهران بتكرار النكث بالعهد.

وأضاف عراقجي، " لن نتخلى عن التفاوض؛ لكننا لا نرغب فيه مع دولة تقوم بالتوقيع على عقوبات جديدة"، موضحًا أن رفع العقوبات يتطلب التفاوض لكن ليس تحت الضغوط القصوى ولن تجلس إيران على طاولة تفاوض بهذه الطريقة.

وصرح وزير الخارجية الإيراني، أنه لا توجد أرضية لمفاوضات عادلة مع واشنطن، لافتًا إلى أنه لا يمكن التفاوض مع واشنطن تحت سياسة "أقصى الضغط".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أول أمس الخميس، فرض عقوبات تستهدف شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين.

وبدورها، نددت إيران بتلك العقوبات، ووصفت الإجراءات التي تستهدف كيانات إيرانية متهمة ببيع النفط الخام إلى الصين بأنها غير قانونية وغير مبررة.