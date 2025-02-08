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إصابة 8 وإنقاذ عشرات الأشخاص بسبب حريق بمحطة كهرباء في موسكو

10:46 م السبت 08 فبراير 2025

أرشيفية

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موسكو - (أ ب)
ذكرت وسائل إعلام روسية أن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا اليوم السبت، بعدما حاصرت النيران مبنى محطة كهرباء سابقة في موسكو.
وأفادت وكالة أنباء تاس الروسية، نقلا عن وزارة الطوارئ أن ثمانية أشخاص أصيبوا، بينهم ثلاثة تتطلب حالتهم تلقي العلاج في المستشفى.
وقال بيان للوزارة عبر تطبيق تليجرام، إنه تم إنقاذ أكثر من 90 شخصا من طوابق عليا بالمبنى، وفر ما يربو على 120 شخصا بمفردهم.
ونشب الحريق في الطابقين الثالث والرابع من مبنى إلكتورزافود، الذي يضم الآن ستوديوهات وورش إبداعية.
وتشير التحقيقات المبدئية إلى أن الحريق قد يكون ناجما عن توصيل أسلاك كهرباء بصورة خاطئة وسرعان ما انتشر بسبب الأرضيات الخشبية بالمبنى، وفقا لما ذكرت وكالة تاس.
ونقلت الوكالة عن وزارة الطوارئ أن "الدخان الأسود يتصاعد من الطابقين الثالث والرابع، والمبنى إداري ويبلغ ارتفاعه خمسة طوابق".

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حريق بمحطة كهرباء حريق موسكو روسيا
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