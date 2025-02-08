وقف تأشيرة الزيارة المتعددة في السعودية.. وهذه الخيارات المتاحة

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن المملكة العربية السعودية أوقفت خدمة تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة للمقيمين من نظام التأشيرات بوزارة الخارجية، موضحًا أن المتاح حاليًا هو تأشيرة الزيارة المفردة فقط، والتي تتيح دخولًا واحدًا لمدة 30 يومًا دون إمكانية التجديد.

شروط تأشيرة الزيارة المفردة

وأضاف وحيد أن تأشيرة السفر المفردة تُمنح لمدة 30 يومًا فقط، ولا يمكن تمديدها بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن حاملها يجب عليه مغادرة المملكة فور انتهاء المدة المحددة.

تأشيرات رجال الأعمال ومدة الإقامة

من جانبه، أكد محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أن التأشيرة المفردة لرجال الأعمال متاحة لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تجديدها شهريًا بحد أقصى ثلاثة أشهر، موضحًا أن الزائر مطالب بمغادرة المملكة فور انتهاء الفترة المحددة.

وأشار إلى أن إصدار التأشيرات يختلف من شخص إلى آخر، حيث يحصل البعض على تأشيرة لمدة 30 يومًا، بينما يحصل آخرون على 90 يومًا، دون وجود آلية واضحة تحدد القبول أو الرفض.

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