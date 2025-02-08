البث العبرية: بن غفير لن يعود للحكومة إذا استمر النقاش بشأن المرحلة الثانية

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله إن وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير لن يعود للحكومة إذا استمر النقاش بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

ويأتي هذا الحديث بعدما أفاد موقع "أكسيوس" بأن وفد إسرائيلي سيتوجه إلى الدوحة اليوم السبت للقاء مسؤولين قطريين ومناقشة صفقة الأسرى، لكنه أوضح أن مناقشات الوفد ستكون تقنية لعدم حصوله على تفويض بشأن بحث المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأشار أكسيوس إلى أن المجلس الأمني الوزاري المصغر سيعقد اجتماعًا يوم الاثنين المقبل بعد عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الولايات المتحدة، موضحًا أن الاجتماع سيناقش مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن رئيس نتنياهو أمر بإرسال وفد تفاوضي للعاصمة القطرية الدوحة لمناقشة التفاصيل الفنية في صفقة التبادل.

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، أفادت هيئة البث العبرية، بأن الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي سيغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة غير مخول بمناقشة المرحلة الثانية وفق قرار المستوى السياسي.

وقالت البث العبرية إن منسق شؤون الأسرى ونائب رئيس الشاباك سينضمان إلى الوفد الذي سيغادر إلى الدوحة.

وفي 19 يناير الماضي ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، أعلن حزب القومية اليهودية "عوتسماه يهوديت"، الذي يترأسه بن غفير، استقالة زعيمه ووزيرين آخرين من أعضاء الحزب من حكومة نتنياهو بسبب الاتفاق، مشيرًا إل أنه لن يحاول إسقاط الحكومة.