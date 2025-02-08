"لديه الكثير من المشاكل مع زوجته".. ترامب لا ينوي ترحيل الأمير هاري من البلاد

وكالات

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمكانية ترحيل الأمير البريطاني هاري من البلاد، قائلًا "لا أريد القيام بذلك"، بحسب حديثه لصحيفة "نيويورك بوست".

وأضاف، "سأتركه وشأنه. لديه ما يكفي من المشاكل مع زوجته.. إنها فظيعة"، على حد تعبيره.

وكان الأمير هاري من ضمن المهددين بالترحيل من الولايات المتحدة بعد ظهور احتمال الإفراج عن سجلات طلب إقامته في البلاد، حيث عقدت محكمة بالعاصمة واشنطن جلسة استماع قبل أيام بشأن الحديث عن أنه لم يذكر بطلب إقامته في البلاد تعاطيه للمخدرات في الماضي.

وكانت مؤسسة "هيريتاج" الأمريكية المحافظة قد رفعت دعوى ضد وزارة الأمن الداخلي، طلبت فيها الوصول إلى وثائق تأشيرة الأمير البريطاني، لمعرفة ما إذا ذكر تعاطيه للمخدرات في طلب إقامته، بعدما أصدر في عام 2023 كتابًا بعنوان "سبير" عن مذكراته، ورد فيه أنه جرب الكوكايين ومواد مخدرة أخرى، والتي كان ملزمًا بذكرها في استمارة طلبه التأشيرة قبل انتقاله في 2020 إلى ولاية كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل.

إلا أن الأمير هاري، البالغ من العمر 40 عامًا، قد لا يكون ذكر مسألة تعاطيه المخدرات في الطلب الذي أخفته إدارة الرئيس السابق جو بايدن ورفضت تسليمه، وفي هذه الحالة فسيكون عقابه الترحيل من البلاد، حسبما أفاد به تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية.