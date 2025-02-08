البرهان يعلن عزمه تشكيل حكومة انتقالية في السودان

وكالات

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إنه يعتزم تشكيل حكومة انتقالية قريبا.

وتأتي تصريحات قائد الجيش السوداني في وقت تحقق قواته تقدّما كبيرا في مواجهة مليشيا الدعم السريع، في العاصمة الخرطوم والمناطق الوسطى في السودان.

وأشار البرهان خلال تواجده في مدينة بورتسودان، إلى أن الحكومة الجديدة المقرر تشكيلها إما ستكون "حكومة تصريف أعمال"، أو "حكومة حرب"، موضحا أنها ستضم كفاءات وطنية مستقلة.

ولفت البرهان، إلى أن مهام الحكومة ستتركز في التمهيد للانتقال عبر فترة انتقالية أو فترة تأسيس استعدادا لإجراء الانتخابات في السودان، فضلا عن المشاركة في إنجاز ما يتبقى من أعمال عسكرية اللازمة لتطهير البلاد من المتمردين.

وأكد الرهان، أنه سيجري وضع "وثيقة دستورية" قبيل تعيين رئيس وزراء الحكومة المقررة، مشددا على أنه بصفته قائدا للجيش ورئيسا لمجلس السيادة لن يتدخل في مهام رئيس الحكومة أو واجباته.

وفي نوفمبر الماضي، أجرى البرهان تعديلات دستورية استبدل بموجبها 4 وزراء من الحكومة بينهم وزيرا الإعلام والخارجية.

واستبعد البرهان، إجراء مفاوضات مع قوات الدعم السريع، إذا لم تنسحب من الخرطوم ودارفور في الغرب وغرب كردفان في الجنوب، وتتمركز في مواقع محددة.

وخلال الأسابيع الماضي، استعاد الجيش السوداني السيطرة على مساحات واسعة في العاصمة ومحيطها، بعد أن خضعت لسيطرة الدعم السريع لنحو عامين.

واندلعت الحرب في السودان منتصف أبريل 2023، وخلّفت عشرات آلاف القتلى كما أجبرت ما يزيد عن 12 مليون سوداني على النزوح، فضلا عن تسببها في أكبر أزمة إنسانية تم تسجيلها، بحسب "لجنة الإنقاذ الدولية".