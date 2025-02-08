وزير الإسكان الفلسطيني: نثمن الجهود المصرية في إعادة إعمار غزة

وكالات

قال وزير الإسكان والأشغال العامة الفلسطيني عاهد بسيسو، "نثمن الجهود المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك نثمن الموقف المصري والأردني من قضية تهجير الفلسطينيين من أرضهم".

وأكد بسيسو أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دمرت 85% من مقومات الحياة في القطاع من منازل وبنية تحتية، موضحًا أن التحدي الأبرز الآن قضية السماح بدخول المساعدات ومواد الإغاثة ومعدات إعادة الإعمار.

وأضاف خلال مداخلة على الهواء مباشرة مع الإعلامية أمل الحناوي في قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، نتطلع لدعم الدول العربية من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، ونأمل في توحيد الضفة الغربية والقطاع خلال المرحلة المقبلة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن فلسطين في أحوج الأوقات الآن لعملية المصالحة الوطنية وتعول دائمًا على الموقف المصري في قضايا التحرر الفلسطيني، موضحًا أنه على اتصال دائم مع الأشقاء في الدول العربية وقد حضر مؤتمر لإعادة بناء الدول المدمرة في العالم العربي في الجامعة العربية بالقاهرة، وكذلك المؤتمر الذي عُقد في الجزائر.