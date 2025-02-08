قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل العدوان على طولكرم ومخيمها



رام الله- (أ ش أ)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم السبت، ممارساتها القمعية في مدينة طولكرم ومخيمها بشمال الضفة الغربية ، مستهدفة المواطنين وممتلكاتهم، خلال عدوانها المتواصل لليوم الـ 13 على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال دفعت بالمزيد من التعزيزات العسكرية، خاصة الجنود المشاة، تجاه المدينة ومخيم طولكرم، وانتشرت في الشوارع والأحياء، وسط التضييق على المواطنين وعرقلة حركتهم، في مشهد يتكرر يوميا منذ بداية العدوان.

ولاحقت قوات الاحتلال، المواطنين وسط المدينة، وأجبرت عددا من المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، ونشرت آلياتها في الشوارع وعرقلت حركة المركبات، كما داهمت عددا من المنازل في الحي الشرقي من المدينة، وتحديدا في حارتي دياب والمسلخ، وفتشتها وخربت في محتوياتها، ودققت في هويات أهلها، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وانتشرت قوات الاحتلال على طول شارع نابلس المحاذي لمداخل مخيم طولكرم، وسط أعمال تفتيش في الأراضي الزراعية وبين المنازل والمنشآت، في الوقت الذي استولت فيه على مبنى سكني في المنطقة وحولته إلى ثكنة عسكرية وأماكن للقناصة، وواصلت حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وتمركزت على مدخلي المستشفى، وعرقلت عمل مركبات الإسعاف والطواقم الطبية.

وفي مخيم طولكرم، ما زالت قوات الاحتلال تنتشر بأعداد كبيرة في أحيائه ، وواصلت مداهمة المنازل التي أصبحت غالبيتها فارغة ومدمرة بعد تهجير أهلها منها، وكذلك الاستيلاء على البنايات العالية وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وأماكن للقنص وإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي ، وواصلت تهجير من تبقى من المواطنين من منازلهم، خاصة على أطراف المخيم، وإجبارهم على مغادرته نحو المدينة، وسط تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء طولكرم ومخيميها.

وفي طوباس، اعتدى مستوطنون، مساء اليوم، على مواطن قرب قرية العقبة شرق المدينة ، وقال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، إن عددا من المستوطنين اقتحموا مساكن المواطن علي محمد عوض، واعتدوا عليه بالضرب، وحاولوا سرقة خيامه.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم، قرية النبي صالح شمال غرب المدينة ، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن قوة راجلة من قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق قنابل الصوت تجاه منازل المواطنين، دون الإبلاغ عن إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا وسط القرية، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، دون الإبلاغ عن اعتقالات.