فيديو| من داخل الأنفاق.. كواليس الإفراج عن أسرى الاحتلال الثلاثة اليوم

وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، مقطع فيديو للحظة إعلام الأسرى الإسرائيليين بقرار الإفراج عنهم ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل.

وظهر أحد عناصر القسم ممسكا بورقة، أثناء مخاطبته ثلاثة أسرى إسرائيليين باللغة العبرية لإخبارهم بقرار الإفراج عنهم.

بينما ظهر الأسرى الإسرائيليون الثلاثة، خلال الفيديو وهم يهللون ابتهاجا بأنباء قرب إطلاق سراحهم بعد ما يزيد عن نحو 16 شهرا في غزة.

وقدمت عناصر القسام، ملابس نظيفة للأسرى الإسرائيليين قبيل إطلاق سراحهم، تحمل بطاقات تعريفية عند منطقة الصدر لكل منهم.

وقال أحد الأسرى تعقيبا على النبأ: "الله أكبر شكرا كتائب القسام".

وتابع الأسير الإسرائيلي: "قادة إسرائيل.. من فضلكم!، أنا أتوجه إليكم.. استمروا في تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، حاولوا إخراج الجميع هناك الكثير من الأسرى لدى كتائب القسام، أريد أن يعود جميع الأسرى إلى بيوتهم.. استمروا في تنفيذ الصفقة (المرحلة) الثانية والثالثة من فضلكم".

"بالسيف نهوي ولا يلوي لنا أحد ذراعا"..



أخرجوهم من نفق.. كتائب القسام تنشر مشاهد من تسليم الدفعة الخامسة من أسرى الاحتلال في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى". pic.twitter.com/jVR57kXF5t — رضوان الأخرس (@rdooan) February 8, 2025

وقال أسير آخر من المفرج عنهم اليوم، خلال الفيديو: "أنا سيُفرج عني اليوم في المرحلة الأولى.. يا ليت وحبذا لو أن شقيقي خرج معي اليوم، لكن للأسف!.. الضغط العسكري وحكومة إسرائيل هي التي قتلته.. يوجد طريقة واحد فقط لإخراج الأسرى وهي المفاوضات".

بينما وجّه الأسير الثالث الشكر لكتائب القسام، قائلا: "سيُطلق سراحنا اليوم ونعود إلى بيوتنا، شكرا جزيلا.. شكرا جزيلا".

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، سراح الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وسلمت القسام 3 أسرى إسرائيليين بمدينة دير البلح بقطاع غزة للصليب الأحمر الدولي وأفرجت عنهم ضمن صفقة طوفان الأحرار، وهم أور ليفي (34 عامًا)، وإيلي شرابي (52 عامًا)، والألماني الإسرائيلي أوهاد بن عامي (56 عامًا).