بعد تشكيله.. مجلس الوزراء اللبناني يعقد أولى جلساته الثلاثاء المقبل

بيروت - (د ب أ)

يعقد مجلس الوزراء اللبناني أولى جلساته الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا.

ودعي مجلس الوزراء اللبناني "لعقد جلسته الأولى، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، في القصر الجمهوري في بعبدا، ويسبقها التقاط الصورة التذكارية"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود عدنان مكيّة قد أعلن بعد ظهر اليوم السبت من القصر الجمهوري في بعبدا، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً، برئاسة نواف سلام، خلفاً لحكومة نجيب ميقاتي.