أول تعليق لحماس على عملية إطلاق سراح الأسرى

وكالات

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، "نحن اليوم أمام محطة جديدة من إنجازات الشعب الفلسطيني في إجبار الاحتلال على مواصلة عمليات إطلاق سراح أسرانا الأبطال وكسر الخطوط الحمراء التي وضعها لنفسه".

وأضاف، "تثبت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أن استشهاد قياداتها يزيدها إصرارًا على تحقيق أهدافها، واستمرار تماسكها والتفاف الجماهير من حولها كما يحدث اليوم في المنطقة الوسطى من قطاع غزة".

وأفرجت إسرائيل، اليوم السبت، عن 183 معتقلًا فلسطينيًا، منهم 18 يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، و54 يقضون أحكامًا لمدد طويلة، و111 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

وفي المقابل أطلقت حماس سراح 3 أسرى إسرائليين هم أور ليفي (34 عامًا)، وإيلي شرابي (52 عامًا) والألماني الإسرائيلي أوهاد بن عامي (56 عامًا).