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نتنياهو لحماس: دمكم مهدور ومصيركم الموت

08:00 م السبت 08 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات
قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال سيفعل كل شيء من أجل إعادة جميع الأسرى.
نتنياهو:
وفي رسالة موجهة إلى حماس، قال نتياهو: "الوحوش التي ذبحت مواطنينا وتعذب أسرانا أقول لهم دمهم مهدور ومصيركم الموت "، مضيفا "مرة أخرى نرى وحوش حماس وما يفعلونه"، وفق مزاعمه.
وأكد نتنياهو، أن حكومته ستقضي على حماس وستعيد جميع الأسرى، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفق معه على أن يفعلا كل شيء لإعادة جميع الأسرى وأن حماس لن تكون موجودة ولن تبقى في غزة.

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