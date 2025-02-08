الرئيس اللبناني: لم ينضم للحكومة الجديدة وزراء ينتمون لأحزاب سياسية

وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، توافقت مع رئيس الحكومة نواف سلام على ألاّ تضم الحكومة وزراء ينتمون إلى أحزاب سياسية.

وأشار عون إلى أن أعضاء الحكومة الجديدة غير حزبيين وسيكونون حتمًا في خدمة جميع اللبنانيين،مؤكدًا أن تشكيل "حكومة الإصلاح والإنقاذ" استند إلى معايير الكفاءة والخبرة.

ووقّع الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي ومرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة.

ووقّع الرئيس عون مع سلام مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرًا، وشكّل سلام حكومته بعد تكليفه في 13 يناير من قبل 85 نائبًا لبنانيًا.