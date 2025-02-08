إيران: الاتفاق النووي أثبت عدم التزام أمريكا بتعهداتها

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن تجربة الاتفاق النووي أثبتت عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها ولن تسمح طهران بتكرار النكث بالعهد.

وأضاف عراقجي، " لن نتخلى عن التفاوض؛ لكننا لا نرغب فيه مع دولة تقوم بالتوقيع على عقوبات جديدة"، موضحًا أن رفع العقوبات يتطلب التفاوض لكن ليس تحت الضغوط القصوى ولن تجلس إيران على طاولة تفاوض بهذه الطريقة.

ومن جانبه، قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أمس الجمعة، إن التجربة أثبتت أن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة خطوة "ليست ذكية أو حكيمة أو مشرفة".

وأوضح خامنئي أن التفاوض مع واشنطن لن يؤثر على حل المشكلات في إيران، مضيفًا "قدمنا تنازلات سخية في الاتفاق النووي لكن الأمريكيين لم يلتزموا به وألغاه الرئيس دونالد ترامب".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أول أمس الخميس، فرض عقوبات تستهدف شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين.

وبدورها، نددت إيران بتلك العقوبات، ووصفت الإجراءات التي تستهدف كيانات إيرانية متهمة ببيع النفط الخام إلى الصين بأنها غير قانونية وغير مبررة.