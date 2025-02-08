الجيش اليمني يصد هجمات للحوثيين في محافظتي الجوف ومأرب

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم السبت، صد هجمات شنها الحوثيون في عدة جبهات قتالية في محافظتي مأرب والجوف.

وقال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع "سبتمبر نت"، نقلاً عن مصادر عسكرية "إن القوات الحكومية أفشلت عمليات عدائية لجماعة الحوثيين في جبهة (رغوان)، شمالي محافظة مأرب، وأجبرتها على التراجع، بعد معارك بين الجانبين".

وذكرت المصادر، أن المعارك أسفرت عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى في صفوف الحوثيين.

وبحسب المصادر، تمكنت هذه القوات، من إعطاب وتدمير آليات ومعدات ثقيلة تابعة للجماعة في عدة قطاعات بجبهات مأرب والجوف، "كانت تستخدم في تحصينات وشق طرقات جديدة في المناطق الأمامية".

وأشارت المصادر إلى أن جماعة الحوثيين "دفعت خلال الأسابيع الماضية، بمعدات نقل وجرافات حفر إلى مناطق التماس، حيث تقوم باستحداث خنادق وبناء سواتر ترابية، بالإضافة إلى زراعة الألغام في عدة مناطق".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن هذه الهجمات.

يأتي ذلك وسط مخاوف من تصاعد أكبر للصراع بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثيين بعد هدوء استمر منذ أبريل عام 2022.