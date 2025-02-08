إسرائيل: نحن في حالة صدمة من طريقة تسليم حماس للأسرى

وكالات

نقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة، داني دانون، قوله "نحن في حالة صدمة من طريقة إطلاق حركة حماس سراح الأسرى الثلاثة اليوم".

وأضاف دانون أن المفاوضات ستستأنف في العاصمة القطرية الدوحة وأهداف إسرائيل واضحة للغاية، لافقتًا إلى أنه لا مستقبل للشعب الإسرائيلي ما دامت حماس في السلطة.

مشهد من مراسم تسليم أسرى الاحتلال الثلاثة للصليب الأحمر والإفراج عنهم ضمن صفقة طوفان الأحرار. pic.twitter.com/5dL9bKwhTd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 8, 2025

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي ضمن الدفعة الخامسة من صفقة طوفان الأحرار، وهم الألماني الإسرائيلي أوهاد بن عامي (56 عامًا)، وإيلي شرابي (52 عامًا)، وأور ليفي (34 عامًا).

اللافتة التي وضعتها #كتائب_القسام اليوم على منصة تسليم الأسرى الصهاينة وكتب عليها " نحن الطوفان .. نحن اليوم التالي" وأسفل منها صورة نتنياهو مع عبارة "النصر المطلق" للسخرية منه، وكان هدفها إيصال رسالة سريعة لنتنياهو الذي عاد للحديث عن اليوم التالي للحرب والقضاء على المقاومة خلال… pic.twitter.com/hKV81rZzmc — الصقر (@saqergaza0) February 8, 2025

ووجه أسير إسرائيلي أفرجت عنه حماس، الشكر للقسام، إذ قال: شكرًا لكتائب القسام التي حافظت علينا لمدة سنة و4 أشهر، أريد أن تستمر المفاوضات وأن تنتهي الحرب، أنا أدعو للمفاوضات وليس لـ"الضغط العسكري".

فيما قال أحد الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم، اليوم، إنه يجب على عائلات الأسرى مواصلة جهودها لإتمام الصفقة، مطالبًا خلال حديثه على منصة تسليم الأسرى بدير البلح وسط قطاع غزة، الحكومة الإسرائيلية بأن تسير في مفاوضات المرحلة الثانية.

ودعا إلى إتمام مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، معربًا عن أمله في استمرار المفاوضات وانتهاء الحرب.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى منه إلى ستة أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من غزة (غير التايلانديين) في مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.