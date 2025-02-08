الجامعة العربية: نجري اتصالات لعقد قمة طارئة لبحث القضية الفلسطينية

القاهرة – (أ ش أ)

كشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن هناك اتصالات تجري في الوقت الحالي لعقد قمة عربية طارئة لبحث القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد الموعد حتى الآن.

وقال السفير حسام زكي - في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية اليوم السبت- إن مسألة رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أمر واضح ومستقر في عقيدة وقرارات جامعة الدول العربية، لأن التهجير يعني تصفية للقضية الفلسطينية.

وأبرز أن جامعة الدول العربية تقوم بتعبئة موقف عربي ودولي لقيام الدولة الفلسطينية، موضحا أن الموقف العربي متماسك والكل يقف وراء الفلسطينيين ومصر والأردن في مسألة رفض التهجير.

ونوه إلى أن تحركات جامعة الدول العربية تهدف لمجابهة مزاعم إسرائيل وتأكيد مبدأ حل الدولتين كأساس لتسوية القضية الفلسطينية.