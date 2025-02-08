عائلات الأسرى الإسرائيليين لترامب: لا تسمح لنتنياهو بخداعك

وكالات

وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلين فيها "نحن قلقون من محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إفشال الصفقة التي حققتها أنت".

وأضافت، "نحن نثق بك فلا تسمح لنتنياهو بخداعك"، موضحة أنه لا يعقل أن يتاجر نتنياهو بالأسرى من أجل تغطية فشله في 7 أكتوبر وفي الحرب.

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين أنه يجب استكمال الصفقة، معربين عن تخوفهم قائلين إن رئيس الحكومة يقوم بإفشالها من واشنطن.

وتابعت في الرسالة، بينما يتواجد أسرانا في غزة؛ يتمتع رئيس حكومتنا بفندقه الفاره في واشنطن ويعرقل الصفقة.