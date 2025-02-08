مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

وكالات

رحبت جمهورية مصر العربية بصدور المرسوم الرئاسي بجمهورية لبنان الشقيق بتشكيل الحكومة الجديدة، اليوم السبت، وتتطلع لحصول التشكيلة الحكومية الجديدة على ثقة البرلمان اللبناني.

وأضافت الخارجية في بيان، أن مصر تثمن هذه الخطوة المهمة، والتي ستسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بلبنان الشقيق واستعادة وضعه الإقليمي الذي يستحقه.

وأوضحت الخارجية أن تشكيل الحكومة الجديدة بلبنان تمثل خطوة هامة نحو بدء مرحلة جديدة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، ويحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره، كما تؤكد مصر أنها ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

ووقّع الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي ومرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة.

ووقّع عون مع سلام مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرًا، وشكّل سلام حكومته بعد تكليفه في 13 يناير من قبل 85 نائبًا لبنانيًا.