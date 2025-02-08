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السفارة الأمريكية في لبنان: نرحب بتشكيل الحكومة الجديدة

06:38 م السبت 08 فبراير 2025

السفارة الأمريكية في لبنان

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وكالات

رحبت السفارة الأمريكية في لبنان بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، قائلة إن اللبنانيين يستحقون حكومة تعيد بناء المؤسسات.

وأضافت، "نحث على صياغة بيان وزاري ينفذ الإصلاحات اللازمة".

ووقّع الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي ومرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة.

ووقّع عون مع سلام مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرًا، وشكّل سلام حكومته بعد تكليفه في 13 يناير من قبل 85 نائبًا لبنانيًا، وهي الحكومة الـ 78 بعد الاستقلال والـ21 بعد الطائف.

وقد واجه سلام عقبات عدة قبل الوصول إلى تشكيل الحكومة النهائية، أبرزها التمثيل المسيحي وحصة حزب "القوات اللبنانية" والحصة الشيعية والوزير الخامس.

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