"غير مفوض بمناقشة المرحلة الثانية".. وفد إسرائيلي سيتوجه إلى الدوحة اليوم

وكالات

أفاد موقع "أكسيوس" بأن وفد إسرائيلي سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت للقاء مسؤولين قطريين ومناقشة صفقة الأسرى.

وأضاف أن محادثات الوفد الإسرائيلي بالدوحة ستكون تقنية لعدم حصوله على تفويض بشأن بحث المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأشار أكسيوس إلى أن المجلس الأمني الوزاري المصغر سيعقد اجتماعًا يوم الاثنين المقبل بعد عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الولايات المتحدة، موضحًا أن الاجتماع سيناقش مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن رئيس نتنياهو أمر بإرسال وفد تفاوضي للعاصمة القطرية الدوحة لمناقشة التفاصيل الفنية في صفقة التبادل.

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، أفادت هيئة البث العبرية، بأن الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي سيغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة غير مخول بمناقشة المرحلة الثانية وفق قرار المستوى السياسي.

وقالت البث العبرية إن منسق شؤون الأسرى ونائب رئيس الشاباك سينضمان إلى الوفد الذي سيغادر إلى الدوحة.