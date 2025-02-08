عبد العاطي يشيد بالعلاقات الثنائية بين مصر والمجر

القاهرة – (أ ش أ)

أشاد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، مع بيتر سزياتو وزير الخارجية والتجارة المجري، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مبديًا ترحيبه بعقد الجولة الخامسة للجنة الاقتصادية المصرية المجرية المشتركة بالقاهرة في أبريل القادم.

وأعرب وزير الخارجية - خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم السبت، مع وزير الخارجية والتجارة المجري، عن رغبة الحكومة المصرية في تعزيز التعاون مع الجانب المجري في مجال التصنيع المشترك بمصر وتوطين الصناعة بها.

وثمّن المستوى المتميز الذي شهده التعاون البرلماني بين البلدين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرص الجانب المصري على التوصل إلى اتفاق بين البلدين لاستقدام العمالة المصرية إلى المجر، على ضوء الخبرة التي تمتلكها مصر في توريد عمالة ماهرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

كما وجّه الوزير عبد العاطي الشكر للمجر على مواقفها الداعمة لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، موضحًا محورية الدور الذي تقوم به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وحماية أوروبا من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية وجهود مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأمن الملاحة بالبحر الأحمر، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء، والتعاون الثلاثي في إفريقيا.