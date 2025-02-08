نتنياهو يأمر بإرسال وفد تفاوضي للدوحة لمناقشة تفاصيل صفقة التبادل

وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإرسال وفد تفاوضي للعاصمة القطرية الدوحة لمناقشة التفاصيل الفنية في صفقة التبادل.

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، أفادت هيئة البث العبرية، بأن الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي سيغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة غير مخول بمناقشة المرحلة الثانية وفق قرار المستوى السياسي.

وقالت البث العبرية إن منسق شؤون الأسرى ونائب رئيس الشاباك سينضمان إلى الوفد الذي سيغادر إلى الدوحة.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، أنه من المحتمل مغادرة الوفد المفاوض السبت أو الأحد، إلى العاصمة الدوحة لمواصلة بحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن الوفد الإسرائيلي الذي من المفترض أن يغادر للدوحة لإجراء مفاوضات بشأن المرحلة الثانية سيتكون من وفد منخفض المستوى وليس لديه تفويض لقيادة أي خطوة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى منه إلى ستة أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من غزة (غير التايلانديين) في مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.