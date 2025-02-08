زيلينسكي يؤكد شن هجوم أوكراني جديد في منطقة كورسك الروسية

كييف (أوكرانيا) - (أ ب)

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شن هجوم أوكراني جديد في منطقة كورسك الروسية، وقال إن قوات كورية شمالية تقاتل إلى جانب القوات الروسية هناك.

وقال زيلينسكي خلال خطابه أمس الجمعة: "في مناطق عملية كورسك، وقعت هجمات جديدة"، مضيفا: "روسيا نشرت مرة أخرى جنودا كوريين شماليين إلى جانب قواتها".

ووفقا لزيلينسكي، تم تدمير "عدد كبير" من القوات المعادية، ولم يقدم تفاصيل لكنه ذكر أن الخسائر كانت بالمئات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إنها صدت هجوما مضادا أوكرانيا في منطقة كورسك.

وأعلنت روسيا أمس الجمعة أن قواتها قد استولت على مدينة التعدين توفيتسك في آخر تقدم لها في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، حيث تتعرض الدفاعات الأوكرانية لضغوط، ولم تؤكد السلطات الأوكرانية هذا التقرير.

وقالت القوات المسلحة لكوريا الجنوبية الشهر الماضي إنها تشتبه في أن كوريا الشمالية تستعد لإرسال مزيد من الجنود إلى روسيا بعد أن تكبد جنودها خسائر كبيرة.

وقامت كوريا الشمالية بتوريد كمية كبيرة من المدفعية والأسلحة التقليدية الأخرى إلى روسيا، وفي أكتوبر الماضي أرسلت ما بين 10 آلاف و12 ألف جندي، وفقا لاستخبارات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأوكرانيا.

في غضون ذلك، قُتل شخص وأُصيب 10 آخرون اليوم السبت في ضربة أوكرانية على مدينة ماكيفكا، وهي بلدة في منطقة دونيتسك شرقي البلاد التي تحتلها جزئيا روسيا، وفقا لما قاله المسؤولون الذين عينتهم موسكو.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 36 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل حتى صباح اليوم السبت في أربع مناطق من غربي وجنوب غربي روسيا.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن حاكم منطقة روستوف، يوري سليوسار، قال إن 14 مبنى سكنيا تضرر في مدينة روستوف-أون-دون بالجنوب الغربي.