إعلان

لبنان.. الجيش يصدر أوامر بالرد على مصادر النيران من الأراضي السورية

05:45 م السبت 08 فبراير 2025

جوزيف عون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

‏أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون أصدر أوامر للجيش بالرد على مصادر النيران القادمة من الأراضي السورية.

‏وقال الجيش اللبناني في بيان، إنه أصدر تعليمات للوحدات العسكرية على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تطلق من الأراضي السورية.

وفي وقت سابق من اليوم، تعرضت بلدة لبنانية لقصف مدفعي مصدره منطقة ريف القصير السورية.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم، "تعرضت بلدة قنافذ اللبنانية على الحدود الشمالية لمدينة الهرمل لقصف مدفعي مصدره ريف القصير بعد هدوء استمر طوال الليل".

وكانت اشتباكات اندلعت قبل أيام عند الحدود الشمالية الشرقية اللبنانية السورية بين قوات الأمن السورية وعشائر لبنانية أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والإصابات وعمليات خطف متبادلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جوزيف عون الجيش اللبناني الحدود اللبنانية السورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان