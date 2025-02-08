لبنان.. الجيش يصدر أوامر بالرد على مصادر النيران من الأراضي السورية

وكالات

‏أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون أصدر أوامر للجيش بالرد على مصادر النيران القادمة من الأراضي السورية.

‏وقال الجيش اللبناني في بيان، إنه أصدر تعليمات للوحدات العسكرية على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تطلق من الأراضي السورية.

وفي وقت سابق من اليوم، تعرضت بلدة لبنانية لقصف مدفعي مصدره منطقة ريف القصير السورية.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم، "تعرضت بلدة قنافذ اللبنانية على الحدود الشمالية لمدينة الهرمل لقصف مدفعي مصدره ريف القصير بعد هدوء استمر طوال الليل".

وكانت اشتباكات اندلعت قبل أيام عند الحدود الشمالية الشرقية اللبنانية السورية بين قوات الأمن السورية وعشائر لبنانية أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والإصابات وعمليات خطف متبادلة