المرصد السوري: إسرائيل قصفت منشآت عسكرية قرب دمشق

تل أبيب - (د ب أ)

قصفت مقاتلات إسرائيلية اليوم السبت، مستودعات عسكرية قرب العاصمة السورية دمشق، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد السوري أن الضربات استهدفت مستودعات بمدينة الكسوة بريف دمشق، مما نجم عنه انفجارات قوية.

وأفاد المرصد ومقره بريطانيا، ويعتمد على شبكة اتصالات داخل سوريا، بأن ألسنة اللهب تصاعدت من المواقع المقصوفة.

ولم يتم الإبلاغ عن سقوط أي قتلى أو جرحى.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته شنت ضربة اعتمادا على معلومات استخباراتية على مستودع أسلحة تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) جنوبي سوريا.