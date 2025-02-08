أرياس: زيارة دمشق تضع الأساس لإغلاق ملف أسلحة سوريا الكيميائية نهائيًّا

وكالات

قال مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، إن اللقاءات في العاصمة السورية دمشق تضع الأساس لإغلاق ملف أسلحة سوريا الكيميائية نهائيًّا.

واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، اليوم السبت، وفدًا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة أرياس، حسبما أوردت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".

وكانت دمشق قد انضمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013، إلا أن المنظمة قالت إن المخزون الذي أعلنت عنه حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد لم يكن يعكس الواقع على الأرض، إذ مُنعت المنظمة لأكثر من عقد من كشف الحجم الحقيقي للبرنامج الكيميائي السوري.