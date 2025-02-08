طالبان تعرب عن قلقها بشأن نقل مروحيات أفغانية إلى أمريكا

إسلام أباد - (د ب أ)

أعربت وزارة الدفاع الأفغانية بحكومة طالبان عن قلقها اليوم السبت، إزاء نقل سبع مروحيات أفغانية من أوزباكستان إلى الولايات المتحدة.

وكانت المروحيات في الأساس جزءا من الجيش الأفغاني قبل سقوط الحكومة الأفغانية السابقة المدعومة دوليا.

وشددت الوزارة على أن المروحيات ملكية أفغانية ويجب إعادتها إلى أفغانستان.

وعندما سيطرت طالبان على أفغانستان في أغسطس 2021، نقل طيارون موالون للحكومة السابقة 46 طائرة عسكرية أفغانية إلى أوزباكستان.

ووفقا لتقارير إعلامية أوزبكية، تم نقل سبع مروحيات الآن إلى الولايات المتحدة، في خطوة أدانتها وزارة طالبان باعتبارها غير مقبولة.