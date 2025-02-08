حماس: اتفاق وقف النار مع إسرائيل في خطر وقد ينهار

وكالات

نقلت وكالة فرانس برس للأنباء "أ ف ب" عن مسؤول كبير في حركة حماس قوله، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة في خطر وقد ينهار.

وأكد المسؤول أن حماس لا ترغب في العودة للحرب، مضيفًا أن الحركة لا تزال مستعدة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وتأتي التصريحات بعدما أفادت هيئة البث العبرية، بأن الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي سيغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة غير مخول بمناقشة المرحلة الثانية وفق قرار المستوى السياسي.

وقالت البث العبرية إن منسق شؤون الأسرى ونائب رئيس الشاباك سينضمان إلى الوفد الذي سيغادر إلى الدوحة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى منه إلى ستة أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من غزة (غير التايلانديين) في مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، اليوم السبت، 3 أسرى إسرائيليين بمدينة دير البلح بقطاع غزة للصليب الأحمر الدولي ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل، وهم الألماني الإسرائيلي أوهاد بن عامي (56 عامًا)، وإيلي شرابي (52 عامًا)، وأور ليفي (34 عامًا).