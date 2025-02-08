رئيس الحكومة اللبنانية السابق: نأمل أن يكون التعاون سمة المرحلة القادمة

وكالات

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، ":نأمل أن يكون التعاون سمة المرحلة القادمة لحل القضايا العالقة ومنها إنهاء احتلال إسرائيل للجنوب وتطبيق القرار الأممي رقم 1701".

ووقّع الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي ومرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة.

ووقّع الرئيس اللبناني، مع نواف سلام مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرًا، وشكّل سلام حكومته بعد تكليفه في 13 يناير من قبل 85 نائبًا لبنانيًا، وهي الحكومة الـ 78 بعد الاستقلال والـ21 بعد الطائف.

وقد واجه سلام عقبات عدة قبل الوصول إلى تشكيل الحكومة النهائية، أبرزها التمثيل المسيحي وحصة حزب "القوات اللبنانية" والحصة الشيعية والوزير الخامس.

وتتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني بعد الحرب التي شنها عليها حزب الله في 8 أكتوبر 2023، وتوصل الجانبان إلى اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي بتحديد مهلة 60 يومًا تنسحب قوات الاحتلال بموجبها من مناطق الجنوب.

لكن لم تلتزم إسرائيل بتلك المهلة، وأعلن البيت الأبيض تمديد المهلة إلى 18 نوفمبر الماضي.