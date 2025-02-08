الصليب الأحمر يدعو لإجراء عمليات تبادل الأسرى بشكل "غير علني"

وكالات

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تقوم بتسهيل عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين بين إسرائيل وحماس بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، السبت جميع الأطراف إلى إجراء عمليات التبادل المقبلة في شكل "غير علني".

وقالت اللجنة في بيان بعد إتمام عملية التبادل الخامسة إنها "تشعر بقلق متزايد بشأن الظروف المحيطة بعمليات الإفراج".

وأضافت "نحض جميع الأطراف، بمن فيهم الوسطاء، على تحمل المسؤولية لضمان أن تكون العمليات المقبلة غير علنية من أجل حفظ خصوصية الأشخاص وكرامتهم".