بري : إسرائيل شرّ مطلق واستمرار احتلالها للأراضي اللبنانية يستوجب مقاومته

بيروت- (د ب أ)

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، على وجوب انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية التي تحتلّها، مؤكْداً أن إسرائيل هي شرّ مطلق واستمرار احتلالها للأراضي اللبنانية يستوجب مقاومته.

واستقبل بري في عين التينة في بيروت، اليوم، نائبة الموفد الأمريكي للشرق الأوسط مورجان أورتاجوس والوفد المرافق، بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس بري.

وشدد بري "على وجوب أن تلزم إدارتها(الأمريكية) كضامنة للاتفاق إسرائيل تطبيقه كاملا، كما بنود القرار الأممي 1701 وفي مقدمتها الانسحاب من كامل التراب الوطني اللبناني".

وأشاد بـ"دور الجيش اللبناني وحرفيته بانتشاره وفقا لما نص عليه الاتفاق".

وجرى خلال اللقاء "عرض للأوضاع العامة في لبنان لاسيما الوضع الميداني في الجنوب في ضوء إمعان اسرائيل جرياً على عادتها في خرق القرار الأممي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار عبر استمرارها احتلال اجزاء من الاراضي اللبنانية وحرقها ونسفها لعشرات المنازل وتجريف الأراضي الزراعية إضافة لشن طيرانها الحربي والمسير عشرات الغارات الجوية مستهدفاً مناطق لبنانية عدة".





