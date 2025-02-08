بالأسماء.. حكومة جديدة في لبنان من 24 وزيرًا



وكالات

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، السبت، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة أتت على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية بعد إضعاف حزب الله إثر حرب مدمّرة مع إسرائيل.



وقالت الرئاسة إن الحكومة اللبنانية ستضم 24 وزيرًا.



وجاء تشكيل الحكومة بعد محادثات استمرت أكثر من 3 أسابيع مع الأحزاب السياسية في لبنان.



وفيما يلي أبرز عناصر التشكيلة الحكومية الرسمية:

- رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

- نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري.

1- وزير الدفاع ميشال منسى.

2- وزير الداخلية أحمد الحجار.

3- وزير الخارجية يوسف رجي.

4- وزير المالية ياسين جابر.

5- وزير الثقافة غسان سلامة.

6- وزير السياحة لورا الخازن لحود.

7- وزير المهجرين كمال شحادة.

8- وزير الرياضة نورا بيرقدريان.

9- وزير التربية ريما كرامي.

10- وزير العدل عادل نصار.

11- وزير الصحة ركان ناصر الدين.

12- وزير العمل محمد حيدر.

13- وزير الطاقة جوزيف الصدي.

14- وزير الاقتصاد عامر البساط.

15- وزير الاتصالات شارل الحاج.

16- وزير الصناعة جو عيسى الخوري.

17- وزير الاشغال فايز رسامني.

18- وزير الزراعة نزار الهاني.

19- وزير التنمية الإدارية فادي مكي.

20- وزير البيئة تمارا الزين.

21- وزير الشؤون الاجتماعية حنين السيد.

22- وزير الإعلام بول مرقص.

23- وزير الصحة العامة ركان نصر الدين.

24- وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي.