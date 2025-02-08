رئيس الحكومة اللبنانية الجديد يؤكد استكمال تنفيذ اتفاق الطائف

وكالات



قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، "أضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات ونضع الأسس للإصلاح والإنقاذ"، مؤكدًا أن الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ.



وأوضح أنه سيكون على الحكومة اللبنانية بالتعاون مع مجلس النواب استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، كما سيكون عليها أيضًا بالتعاون مع المجلس المضي في الإصلاحات المالية والاقتصادية.



وأكد سلام، أن الحكومة اللبنانية ستعمل بالتجانس بين مختلف أعضائها ولن يكون التنوع مصدر تعطيل، كما ستسعى الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطن والدولة.



وتابع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، "آمل أن نطلق معًا ورشة عمل بناء لبنان الجديد".



ووقّع الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي ومرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة.



ووقّع الرئيس اللبناني، مع نواف سلام مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرًا، وشكّل سلام حكومته بعد تكليفه في 13 يناير من قبل 85 نائبًا لبنانيًا، وهي الحكومة الـ 78 بعد الاستقلال والـ21 بعد الطائف.



وقد واجه سلام عقبات عدة قبل الوصول إلى تشكيل الحكومة النهائية، أبرزها التمثيل المسيحي وحصة حزب "القوات اللبنانية" والحصة الشيعية والوزير الخامس.



و"اتفاق الطائف" هو الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي تعتبر المرجعية الأولى والنهائية للشعب اللبناني إذ يستمدون منه وفاقهم الوطني وسلمهم الأهلي بعد الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 15 عامًا.



وتم التوصل إلى الاتفاق بوساطة سورية - سعودية في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف وأقره لبنان بقانون بتاريخ 22 أكتوبر 1989 لإنهاء تلك الحرب.





