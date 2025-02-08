إعلان

الرئاسة اللبنانية تكشف وزراء الحكومة الجديدة

04:17 م السبت 08 فبراير 2025

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الأمين العام لرئاسة الحكومة اللبنانية محمود مكيه، إن حكومة تصريف حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعتبر مستقيلة وفقًا للمرسوم الرئاسي.

وأضاف الأمين العام لرئاسة الحكومة اللبنانية، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن تسمية نواف سلام رئيسًا لمجلس الوزراء جاء وفقا للمرسوم الرئاسي.

وأوضح أن ياسين جابر وزيرا للمالية في الحكومة اللبنانية الجديدة، ويوسف رجي وزيرا للخارجية والمغتربين في الحكومة الجديدة، بينما أحمد الحجار وزيرا للداخلية والبلديات في الحكومة الجديدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحكومة اللبنانية محمود مكيه نجيب ميقاتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان