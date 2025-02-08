الرئاسة اللبنانية تكشف وزراء الحكومة الجديدة

وكالات

قال الأمين العام لرئاسة الحكومة اللبنانية محمود مكيه، إن حكومة تصريف حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعتبر مستقيلة وفقًا للمرسوم الرئاسي.

وأضاف الأمين العام لرئاسة الحكومة اللبنانية، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن تسمية نواف سلام رئيسًا لمجلس الوزراء جاء وفقا للمرسوم الرئاسي.

وأوضح أن ياسين جابر وزيرا للمالية في الحكومة اللبنانية الجديدة، ويوسف رجي وزيرا للخارجية والمغتربين في الحكومة الجديدة، بينما أحمد الحجار وزيرا للداخلية والبلديات في الحكومة الجديدة.