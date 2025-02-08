الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 24 وزيرًا

وكالات

وقّع الرئيس اللبناني جوزيف عون مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي ومرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة.



ووقّع الرئيس اللبناني، مع نواف سلام مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرًا.



وشكّل سلام حكومته بعد تكليفه في 13 يناير من قبل 85 نائبًا لبنانيًا، وهي الحكومة الـ 78 بعد الاستقلال والـ21 بعد الطائف.



وقد واجه سلام عقبات عدة قبل الوصول إلى تشكيل الحكومة النهائية، أبرزها التمثيل المسيحي وحصة حزب "القوات اللبنانية" والحصة الشيعية والوزير الخامس.