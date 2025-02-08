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بعد الإفراج عن أسير يحمل جنسيتها.. ألمانيا تشكر الوسطاء من مصر وقطر

03:59 م السبت 08 فبراير 2025

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

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وكالات


قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم السبت، "أشكر فرق التفاوض من مصر وقطر والولايات المتحدة التي سهلت الإفراج عن الأسرى في قطاع غزة".


وأطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، سراح الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.


وسلمت القسام 3 أسرى إسرائيليين بمدينة دير البلح بقطاع غزة للصليب الأحمر الدولي بمدينة دير البلح بقطاع غزة، وهم الألماني الإسرائيلي أوهاد بن عامي (56 عامًا)، وإيلي شرابي (52 عامًا)، وأور ليفي (34 عامًا)،


وأسرت حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 الألماني الإسرائيلي أوهاد بن عامي من كيبوتس بيري مع زوجته راز، التي أطلقت الحركة سراحها في وقت لاحق.


ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى منه إلى ستة أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من غزة (غير التايلانديين) في مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

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أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية ألمانيا
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