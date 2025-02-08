نائبة المبعوث الأمريكي تؤكّد دعم بلادها للعهد وللحكومة اللبنانية المرتقبة

بيروت- (د ب أ)

أكّدت نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مورجان اورتاجوس، اليوم السبت، دعم بلادها للعهد وللحكومة اللبنانية المرتقبة في ضوء الرؤية القائمة على الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية.

واستقبل الرئيس المكلّف تشكيل حكومة جديدة نواف سلام اورتاجوس صباح اليوم في بيروت، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليزا جونسون والوفد المرافق.

وأعربت اورتاجوس، خلال الاجتماع، عن أملها "أن تبصر الحكومة النور في القريب العاجل".

وشدّد الرئيس المكلف على "ضرورة الضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة بالتاريخ المحدد في 18 فبراير ي من دون تأخير" .

وأكّد "أهمية التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان على النهوض وإعادة الإعمار والاستقرار".

وكانت اورتاجوس أعربت أمس من قصر بعبدا الرئاسي بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزف عون، عن شكرها " لإسرائيل على هزيمة حزب الله"، كما شكرت الرئيس عون ورئيس الوزراء المكلّف نواف سلام، وجميع أفراد الحكومة "الملتزمين بإنهاء الفساد، وبإجراء الإصلاحات، والتأكد من أن حزب الله ليس جزءًا من هذه الحكومة بأي شكل من الأشكال، ويظل منزوع السلاح ومهزومًا عسكريًا".





