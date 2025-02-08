الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات الإسرائيلية التي طالبت بدولة فلسطينية في السعودية

القاهرة- مصراوي:



أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية العنصرية المعادية للسلام التي طالبت بدولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.



واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وعدونًا على سيادة وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية بل والدول العربية كافة.

وأكدت الوزارة وقوف دولة فلسطين الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة حملات التحريض الإسرائيلية التي تحاول المساس بأمنها واستقرارها، ومحاولة للضغط على الموقف السعودي الصادق والشجاع في دعمه وتبنيه وإسناده للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته على أرض وطنه.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والدول كافة بإدانة هذه التصريحات المعادية للسلام.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح في لقاء مع قناة إسرائيلية من واشنطن أول أمس، أن السعودية بإمكانها إقامة الدولة الفلسطينية على أراضيها فهم لديهم "الكثير من الأراضي".

وجاء هذا بعدما شددت المملكة العربية السعودية على تمسكها بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.