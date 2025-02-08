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تعرض بلدة لبنانية لقصف مدفعي مصدره سوريا

01:27 م السبت 08 فبراير 2025

سوريا

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بيروت- (د ب أ)

تعرضت بلدة لبنانية اليوم السبت لقصف مدفعي مصدره منطقة ريف القصير السورية.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم، "تعرضت بلدة قنافذ اللبنانية على الحدود الشمالية لمدينة الهرمل لقصف مدفعي مصدره ريف القصير بعد هدوء استمر طوال الليل".

وكانت اشتباكات اندلعت قبل أيام عند الحدود الشمالية الشرقية اللبنانية السورية بين قوات الأمن السورية وعشائر لبنانية أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والإصابات وعمليات خطف متبادلة.


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